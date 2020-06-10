Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 11 июня 2020: новые очаги – небольшие, в основном домашние
Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 июня 2020 года. За минувшие сутки подтверждено еще 54 новых случая заболевания. За весь период в пандемии выявлено 2887 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1482 человека. Подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из которых в Новом Уренгое (33).
У заболевших на Ямале с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции преобладают легкие и средние формы заболевания. В населенных пунктах Ямала действующие очаги под контролем. Новые очаги – небольшие, в основном домашние. По каждому проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет.
В Салехарде члены участковых избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Исследование проводится в преддверии открытия избирательных участков, которое намечено на 16 июня.
На избирательные участки развозят индивидуальные средства защиты. Во время процедуры голосования будут соблюдены все меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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