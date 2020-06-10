2020-06-10T17:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 11 июня 2020: новые очаги – небольшие, в основном домашние

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 июня 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 11 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 11 июня 2020 Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 июня 2020 года. За минувшие сутки подтверждено еще 54 новых случая заболевания. За весь период в пандемии выявлено 2887 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1482 человека. Подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из которых в Новом Уренгое (33).

У заболевших на Ямале с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции преобладают легкие и средние формы заболевания. В населенных пунктах Ямала действующие очаги под контролем. Новые очаги – небольшие, в основном домашние. По каждому проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет.

В Салехарде члены участковых избирательных комиссий пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Исследование проводится в преддверии открытия избирательных участков, которое намечено на 16 июня.

На избирательные участки развозят индивидуальные средства защиты. Во время процедуры голосования будут соблюдены все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше 500 ямальцев имеют диагноз «наркомания»
В Лабытнанги гость едва не зарезал хозяина во время ссоры
Пуровчане дадут имя мосту через реку Пур
В Салехарде дали срок наркоману, которого спасли после передозировки
На Ямале перекроют часть трассы «Сургут-Салехард»
На Ямале 16 муниципалитетов под угрозой распространения лесных пожаров
В Муравленко создают виртуальный концертный зал
В Новом Уренгое на любителя пьяной езды завели уголовное дело
Рейсы из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург станут ежедневными
В Салехарде членов участковых избиркомов тестируют на COVID-19
Бучкова о коронавирусе на Ямале: преобладают легкие и средние формы заболевания
На Ямале начинается досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Предприятия рыбной отрасли ЯНАО с ориентиром на экспорт смогут получить льготы
На Ямале педагоги и психологи обсудили проблему школьной травли
Избирательные участки на Ямале проверяют на соблюдение требований безопасности
В Ноябрьске пьяный водитель ночью устроил ДТП
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Мошенники «развели» молодого надымчанина на 600 тысяч рублей
На избирательные участки Салехарда развозят индивидуальные средства защиты
В Ноябрьске скорую помощь все чаще вызывают к травмированным детям