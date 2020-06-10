2020-06-10T11:42:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 10 июня 2020 года достигло 2887

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 10 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 10 июня 2020 года достигло 2887 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 10 июня 2020 года достигло 2887 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 10 июня 2020 года. За минувшие сутки подтверждено еще 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями, сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. За весь период в пандемии выявлено 2887 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1482 человека. В населенных пунктах Ямала действующие очаги под контролем. Новые – небольшие, в основном домашние. По каждому проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, большинство из которых в Новом Уренгое (33). Еще пять – в Надыме, четыре – в Салехарде, два – в Тарко-Сале и по одному в Пенгодах и Муравленко. Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявлено 8 заболевших с подтвержденным диагнозом: в Пуровском районе – 4, на предприятиях в районе Нового Уренгоя –3 и в Надымском районе – 1.

В стационарах лечение проходят 407 пациентов с COVID-19. Состояние большинства -удовлетворительное. 12 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 53 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 50 заболевших госпитализированы. У шестерых на данный момент диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением за вторник выписаны 25 пациентов. В четырнадцати лабораториях Ямала провели 155 069 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4316 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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