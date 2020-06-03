Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 4 июня 2020: в Новом Уренгое скончался еще один пациент

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 4 июня 2020 года. Скончался еще один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. 520летний мужчина заболел в конце апреля. На пятый день, после ухудшения заболевания, обратился за медицинской помощью. Госпитализирован уже с тяжелым течением заболевания. В стационаре у пациента были выявлены сопутствующие заболевания. С начала пандемии это уже 11 летальный исход от вируса.

За сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями – все они в населенных пунктах ЯНАО. За весь период пандемии выявлено 2479 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1221 человек, из них 610 – выписаны из стационаров.

На Ямале переориентировали туристическую деятельность из-за коронавируса. Весь акцент сделан на внутренний туризм: как на внутрирегиональный, так и межрегиональный. В списке этнографические туры, туры выходного дня, экспедиции, рыбалка, активные туры. На странице каждого тура есть описание и программа, стоимость и контакты туроператора-организатора.