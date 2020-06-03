2020-06-03T11:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 июня 2020 года составило 2479 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 3 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 июня 2020 года составило 2479 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 июня 2020 года составило 2479 человек Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 3 июня 2020 года. Скончался еще один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. В стационаре у больного были выявлены сопутствующие заболевания. С начала пандемии это уже 11 летальный исход от вируса.

По данным оперативного штаба ЯНАО, за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период пандемии выявлено 2479 забоевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1221 человек, из них 610 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, одиннадцать из них в Новом Уренгое, все жители госпитализированы, еще двое – это пациенты из Губкинского. Им тоже оказывается медицинская помощь.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО не подтверждено новых случаев клинических форм заболевания COVID-19.

В стационарах лечение проходят 352 пациента с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. 11 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 69 случаев заболевания внебольничными пневмониями. У двоих заболевших диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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