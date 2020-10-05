Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 октября 2020 года: в регионе развернуто более 10 процентов коечного фонда для больных COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 145 человек, с начала периода - 16 089.

Из общего числа болеющих 589 жителей госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 11 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 767 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 135 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 31; Салехарде - 26 и Муравленко - 23.

Далее идут: Надым - 13; Лабытнанги - 11 и Губкинский - 7.

Замыкают список: Новый Уренгой - 6; Тарко-Сале - 5; посёлки Тазовский, Пангоды, Пуровск и Лонгъюган - 3, а также село Гыда - 1.

Всего в районе было проведено 2 439 тестов в 15 лабораториях.

Кроме того, в регионе продолжает расти число больных. В связи с этим на территории Ямала открываются все новые инфекционные госпитали. На данный момент в области развернуто более 10 процентов коечного фонда для заразившихся граждан.

Излечились от коронавируса 12 человек, за весь период – 13 528.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 888 человек с COVID-19, из них 2 861 без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 1 225 889. Выздоровевших - 3181, за весь период - 982 324. Умерших - 117, с начала периода - 21 475.