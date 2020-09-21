Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 сентября 2020 года: три человека на ИВЛ

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 14 526.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 384 жителя госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 5 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 619 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 59 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Муравленко - 13, Лабытнанги - 9, Салехард и Ноябрьск - 7.

Далее идут: Новый Уренгой и Губкинский - 5, посёлок Пурпе - 4 и Надым - 3.

Замыкают список: посёлок Пангоды - 2, Тарко-Сале, посёлки Тазовский, Ханымей и село Мужи - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Всего в районе было проведено 2 404 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 6 человек, за весь период – 13 269.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 196 человека с COVID-19, из них 589 случаев без каких-либо проявлений заболевания, с начала периода - 1 109 595. Выздоровевших - 2 616, за весь период - 911 973. Умерших - 71, с начала периода - 19 489.