Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 сентября 2020 года: количество заболевших превысило 14 тысяч

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 59 человек, за весь период – 14 101.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих 352 жителя госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 576 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 47 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 9, Муравленко - 8 и Тарко-Сале - 7.

Далее идут: Надым - 6, Лабытнанги - 5 и Новый Уренгой - 4.

Замыкают список: поселки Пурпе - 3, Уренгой - 2 и Ханымей - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Излечились от коронавируса 8 человек, за весь период – 13 170.Всего в районе было проведено 1 105 тестов в 15 лабораториях.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 509 человека с COVID-19, с начала периода - 1 068 320. Выздоровевших - 2 475, за весь период - 878 700. Умерших - 57, с начала периода - 18 635.