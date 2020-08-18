Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 августа 2020 года: один пациент умер, семь – в тяжелом состоянии

Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 19 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, За весь период пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 12 688 человек. За минувшие сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

25 новых ковид-положительных пациентов выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов и 51 новый случай среди постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО.

Из общего числа болеющих госпитализировано 320 пациентов. 7 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 3 пациента – на ИВЛ. За минувшие сутки еще один пациент стал жертвой коронавируса. В результате всего в регионе зарегистрировано 83 летальных исходов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Выздоровели еще 134 человека. За весь период пандемии избавились от недуга 11 772 пациента.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

Больница Нового Уренгоя возобновила плановые приемы. Однако в некоторых отделениях по-прежнему развернуты требуемые инфекционные койко-места, а в других продолжается текущий ремонт.

На склад территориального избиркома Салехарда поступили средства индивидуальной защиты. Более 30 тысяч масок и одноразовых ручек, защитные экраны, приборы измерения температуры, антисептики и халаты после сортировки распределят по 14 участкам.