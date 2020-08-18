Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 августа 2020 года: один пациент умер, семь – в тяжелом состоянии

Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 августа 2020 года Фото: pixabay.com
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 19 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, За весь период пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 12 688 человек. За минувшие сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
25 новых ковид-положительных пациентов выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов и 51 новый случай среди постоянных жителей в населенных пунктах ЯНАО.
Из общего числа болеющих госпитализировано 320 пациентов. 7 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 3 пациента – на ИВЛ. За минувшие сутки еще один пациент стал жертвой коронавируса. В результате всего в регионе зарегистрировано 83 летальных исходов.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Выздоровели еще 134 человека. За весь период пандемии избавились от недуга 11 772 пациента.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.
Больница Нового Уренгоя возобновила плановые приемы. Однако в некоторых отделениях по-прежнему развернуты требуемые инфекционные койко-места, а в других продолжается текущий ремонт.
На склад территориального избиркома Салехарда поступили средства индивидуальной защиты. Более 30 тысяч масок и одноразовых ручек, защитные экраны, приборы измерения температуры, антисептики и халаты после сортировки распределят по 14 участкам.