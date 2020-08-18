Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 18 августа 2020 года увеличилось на 76 человек

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 18 августа 2020 года увеличилось на 76 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 18 августа 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, за минувшие сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии лабораторно зарегистрировано 12 688 подтверждённых диагнозов.

За сутки выявлено 25 новых ковид-положительных среди вахтовых рабочих из других регионов и 51 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 14, Ноябрьске – 11, Губкинском – 10, Надыме – 6, п. Уренгой – 5, п. Пангоды – 2 и по одному случаю COVID-19 в Салехарде, Тарко-Сале, поселке Пурпе.

Из общего числа болеющих госпитализировано 320 пациентов. 7 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом , 3 пациента – на ИВЛ. За минувшие сутки еще один пациент стал жертвой коронавируса. В результате всего в регионе зарегистрировано 83 летальных исхода.

Выздоровели еще 134 человека. За весь период пандемии избавились от недуга 11 772 пациента. В 15 лабораториях провели 3 578 теста (за весь период – 437 508).