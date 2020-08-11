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Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 августа 2020: три летальных исхода, 11 человек - в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 августа 2020 года
Анна ПоляковаАннаПолякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 августа 2020

Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 августа 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 августа 2020 года. За минувшие стуки скончались три пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус. Все заболевшие проходили лечение в Ноябрьске. Это женщины 41 и 48 лет и мужчина 71 года. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в ЯНАО стали 82 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На сегодняшний день в регионе выявлено 12 080 случаев заболевания, из них 92 – за последние сутки. Среди заболевших 18 вахтовиков из других регионов и 74 постоянных жителей населенных пунктов ЯНАО. Основная часть заболевших ямальцев – жители Ноябрьска.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Госпитализировано с COVID-19 из общего числа болеющих 377 пациентов, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ. За стуки выздоровели 246 человек, за весь период – 11 000.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В Салехарде День города отметят, соблюдая требования Роспотребнадзора. Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, горожане соскучились по праздникам, но эпидобстановка пока не стабильна, а потому соблюдению всех требований безопасности будет уделено особое внимание.

картина дняКоронавирус на Ямале 2020: последние новости