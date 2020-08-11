Пуровский мост соединил берега реки Фото: yanao.ru

Завершился один из ключевых этапов строительства моста через реку Пур – соединены берега реки. Рабочие заварили последний, так называемый «золотой» шов, установив на опоры все собранное пролетное строение.

Кроме того, строители выполнили отсыпку подходов к будущему мосту. Началось асфальтирование подъездных дорог. Также предстоит смонтировать барьерное и перильное ограждения, уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение.

Строительство моста через Пур началось в декабре 2018 года. Как ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, работы идут с опережением графика и будет открыто раньше срока, в конце 2020 года.

- Движение по долгожданному мосту будет открыто, когда работы по обустройству мостового полотна будут завершены, дорожные знаки установлены и нанесена необходимая разметка, - отметил руководитель проекта Артём Лопарев.

Длина нового моста составит 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 1700 метров. Он будет называться Пуровский мост. К слову, имя для него выбирали сами ямальцы в ходе голосования.

Ввод в эксплуатацию моста решит проблему Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, связав территории с основной сетью региональных дорог. Будет обеспечено непрерывное транспортное сообщение, которого жители этих районов лишались дважды в год возникал в период распутицы, сообщает правительство ЯНАО.