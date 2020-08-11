Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 11 августа 2020 года увеличилось на 92 человека Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 11 августа 2020 года. За минувшие стуки три пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус умерли. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в ЯНАО стали 82 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, на сегодняшний день в регионе выявлено 12 080 случаев заболевания, из них 92 – за последние сутки.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Среди заболевших 18 вахтовиков из других регионов и 74 постоянных жителей населенных пунктов ЯНАО: в Ноябрьске – 36, Салехарде – 13, Надыме – 7, Муравленко – 6, Новом Уренгое – 4, Лабытнанги – 3, Тарко-Сале – 2, п. Уренгой – 2, п. Красноселькуп – 1.

Госпитализировано с COVID-19 из общего числа болеющих 377 пациентов, 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ.

За стуки выздоровели 246 человек, за весь период – 11 000. В 15 лабораториях провели 3 376 тестов (за весь период – 410 902).