Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 августа 2020: начитается второй этап снятия ограничений

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 августа 2020 Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 августа 2020 года. В регионе за весь период пандемии выявлено 11 988 случаев COVID-19, из них 93 диагноза подтвердилось в минувшие сутки.

Десять заболевших - среди вахтовых рабочих из других регионов, еще 83 - в населенных пунктах ЯНАО. Из общего числа госпитализированных - 14 в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 8 пациентов – на ИВЛ. 202 человека выписаны с выздоровлением. За весь период вылечились 10 754 пациента.

За время эпидемии 79 человек стали жертвами инфекции. Последний летальный исход был зафиксирован 2 августа.

Во всех 13 муниципальных образованиях Ямала количество выздоровевших больше, чем заболевших. В связи с этим Ямал вышел на второй этап снятия ограничений. Начинают возобновляют свою работу детсады, учреждения дополнительного образования. Их деятельность будет организована с учетом эпидемиологической ситуации, с рядом ограничений.

Приемные комиссии ямальских колледжей возвращаются к очной работе. С этого дня документы можно подать любым удобным способом. Есть варианты: принести бумаги лично или отправить онлайн, через официальные сайты учебных учреждений округа.

В Салехард поступили медицинские маски для малоимущих. В столице Ямала раздадут больше ста тысяч средств защиты. Напомним, решение о раздаче масок было принято губернаторов Дмитрием Артюховым. Более трех миллионов масок в ближайшее время будут направлены в 13 муниципальных образований для их дальнейшего распределения среди населения.