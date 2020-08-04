2020-08-04T11:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 4 августа 2020 года увеличилось на 92 человека

За весь период пандемии зарегистрировано 11 431 случаев COVID-19
Анна Полякова
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За весь период пандемии зарегистрировано 11 431 случаев COVID-19 Фото: pixabay.comЗа весь период пандемии зарегистрировано 11 431 случаев COVID-19 Фото: pixabay.com
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На Ямале число заболевших коронавирусом 4 августа 2020 года достигло 11 431. За сутки выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 89 новых случаев COVID-19 среди постоянно проживающего населения: в Ноябрьске – 28, Тарко-Сале – 15, Салехарде – 13, Губкинском – 10, Надыме – 6, Новом Уренгое – 6, Лабытнанги – 4, п. Пурпе – 2, п. Аксарка – 2, п. Тазовский – 2, п. Уренгой – 1.

440 пациентов из общего числа болеющих – госпитализировано с COVID-19, 21 из них – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 12 пациентов – на ИВЛ. За весь период пандемии на Ямале выздоровели 9004 человека, 404 – за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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