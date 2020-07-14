Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 июля 2020: за сутки 201 новых случаев, один человек скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 14 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 211 новых случаев заболевания. За весь период – 8 370. Госпитализированы - 1011 человек, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, а 13 пациентов - на ИВЛ. К сожалению, есть один умерший.

Пациент скончался в Салехардской окружной больнице, на момент трагедии ему было 74 года. Болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сахарного диабета. Пациент находился на ИВЛ. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако есть и хорошие новости. Количество выздоровевших на Ямале продолжает увеличиваться. Ещё 223 пациента выздоровело после прохождения лечения от коронавируса. Это очень хороший результат. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3276.