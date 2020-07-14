Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 июля 2020: за сутки 201 новых случаев, один человек скончался
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 14 июля 2020 года.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
За прошедшие сутки на Ямале выявили 211 новых случаев заболевания. За весь период – 8 370. Госпитализированы - 1011 человек, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, а 13 пациентов - на ИВЛ. К сожалению, есть один умерший.
Пациент скончался в Салехардской окружной больнице, на момент трагедии ему было 74 года. Болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сахарного диабета. Пациент находился на ИВЛ. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Однако есть и хорошие новости. Количество выздоровевших на Ямале продолжает увеличиваться. Ещё 223 пациента выздоровело после прохождения лечения от коронавируса. Это очень хороший результат. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3276.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»