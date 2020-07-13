Коронавирус на Ямале, последние новости на 14 июля 2020: в Губкинский прибыли медики для борьбы с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 14 июля 2020 года.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки на Ямале выявили 205 новых случаев заболевания. За весь период – 8 159. Госпитализированы - 1013 человек, из них 20 находятся в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, а 15 пациентов - на ИВЛ. Есть и новые случаи среди вахтовиков из других регионов - 29 человек.

Лидером по приросту заболеваемости стали Новый Уренгой - 54, Муравленко - 29 и Губкинский - 25.

Стоит добавить, что сегодня в Губкинский прибыли 4 медика из других регионов для борьбы с Covid-19 и это уже не первый случай помощи сторонних специалистов. Напоминаем, что 9 июля стало известно о положительном тесте на коронавирус у главы города Андрея Гаранина. Сейчас он проходит лечение в ОКБ Ноябрьска.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако есть и хорошие новости. Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. Еще 25 пациентов избавились от короновируса, благодаря стараниям медиков. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 3053.

Кстати, прирост заболевших в Новом Уренгое - замедлился. Этому способствовал целый комплекс мер, которые реализует региональный оперативный штаб и местная администрация.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Также сегодня:

1. Спасатели Нового Уренгоя провели дезинфекцию на детских площадках. Обработка происходит препаратом, который безопасен абсолютно для всех.

2. Медики Ямала получат более 93 миооионов рублей. Деньги пойдут на оплату отпусков.

3. В Яр-Сале проводят дезинфекцию общественных мест. В том числе обработку проходит и дебаркадер - место на пароходной пристани, куда прибывают жители и гости районного центра.

4. В Новом Уренгое на детских площадках работают волонтёры. Они рассказывают ребятам о мерах профилактики и помогают организовать досуг.

5. Улицы Муравленко обрабатывают от коронавирусной инфекции. Новая подрядная организация из Тюмени приступила к делу с большой ответственностью.

6. В Губкинский приедут медики для борьбы с COVID-19. Таким образом окружные власти решили поддержать городскую больницу.