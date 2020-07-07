От Архангельска до Омска: ямальцы отправятся в парусную экспедицию по арктическим водам

Парусная экспедиция отправится из порта города воинской славы Архангельска в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. Выход в море яхт "Жемчужина" и "Сибирь" запланирован на 1-2 августа 2020 года.

Организаторами морского приключения стал Российский центр освоения Арктики (г. Салехард) и ассоциация "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области".

Представители познакомились на Ямальском нефтегазовом форуме в Новом Уренгое в 2019 году. Ученые проводят научные, экологические и географические экспедиции, семинары, конференции, поддерживать арктические проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. Партнерами проекта также стали Русское географическое общество и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Карта путешествия. Фото: www.mo-yamal.ru

– Главная задача, которую ставит экспедиция — привлечь внимание к событиям Великой Отечественной войны в Арктике. Уже с сентября 1941 года бассейн Западной Арктики был прикрыт нашим флотом. Фашисты посылали свои подводные лодки, чтобы разрушать инфраструктуру Севморпути и топить внутренние конвои. Наши суда препятствовали этому, насколько могли. И конечно, с нашей стороны были потери. В Белом, Баренцевом и Печорском морях на местах гибели советских кораблей мы спустим на воду венки в память погибших защитников Севера, – пояснил директор по развитию ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области Глеб Плетнев.

Парусная регата пройдет вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, по пути возлагая венки в местах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях в годы Великой Отечественной войны. В местах остановок экспедиции коллектив будет снимать видео дневник. Моряков ждет сложный маршрут: Архангельск, Белое море, Нарьян-Мар, пролив Югорский Шар, Харасавэй, остров Белый, Сабетта, Ямбург, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Тара, Омск.

Карта путешествия. Фото: www.mo-yamal.ru

3 сентября — в день 75-летия окончания второй мировой войны — предполагается приход экспедиции в Салехард ко Дню воинской славы, а также участие экипажей в праздничных мероприятиях ЯНАО.