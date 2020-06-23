2020-06-23T12:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число заболевших коронавирусом 23 июня достигло 4 416

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 145 пациентов
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале число заболевших коронавирусом 23 июня достигло 4 416 Фото: yanao.ruНа Ямале число заболевших коронавирусом 23 июня достигло 4 416 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 416 случаев COVID-19, из них 145 – за минувшие сутки. Число летальных исходов выросло до 30. В новоуренгойской больнице скончались трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе ЯНАО.

За минувшие сутки в населенных пунктах подтверждено 107 новых случаев заболевания. Новый Уренгой по-прежнему лидирует, здесь выявлено 93 COVID-положительных пациентов. В Надыме – 5, в Тарко-Сале – 4, в Салехарде –3 и по одному в Ноябрьске и Губкинском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 38 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 17, столько же в Пуровском районе, в Надымском и Шурышкарском районах – по 2, в районе Ноябрьска и Губкинского – по одному.

В стационарах лечение проходят 660 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 12 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки выздоровели от коронавируса 42 человека (за весь период – 1904).

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 206 730 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 392 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
Гранты от губернатора получат восемь ямальских работодателей
В Ноябрьске потушили пожар в офисном здании
Маленьких пуровчан научат прогнозировать погоду на детской метеоплощадке
В Салехарде волонтёры проходят тестирование на COVID-19
Поездки ямальцев в детские лагеря в июле отменены
Надымчанка, пытаясь сохранить сбережения, отдала деньги мошенникам
Глава Салехарда проведёт прямой эфир в Instagram
На Ямале подвели итоги фотоконкурса к 90-летию округа
Коронавирус на Ямале: число смертельных случаев достигло 30
Ямальским многодетным семьям возместят расходы на отдых
Глава Ямала побывал в гостях у жительницы Салехарда, празднующей новоселье
В Муравленко открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
Как на Ямале будет работать почта 24 июня
На Ямале проведут мониторинг численности редких хищных птиц
На трассе Салехард-Лабытнанги в ДТП опрокинулся автомобиль
На Ямале объявили лауреатов специальной премии губернатора
В Уренгое в ДТП пострадал водитель перевернувшегося квадроцикла
Листовки викторины «Северяне» распространят в автобусах Салехарда
Погода на Ямале 23 июня: пасмурно и дождливо
Число коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить
На Ямале обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов
В Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы
Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города
В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills