На Ямале число заболевших коронавирусом 23 июня достигло 4 416

На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 416 случаев COVID-19, из них 145 – за минувшие сутки. Число летальных исходов выросло до 30. В новоуренгойской больнице скончались трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе ЯНАО.

За минувшие сутки в населенных пунктах подтверждено 107 новых случаев заболевания. Новый Уренгой по-прежнему лидирует, здесь выявлено 93 COVID-положительных пациентов. В Надыме – 5, в Тарко-Сале – 4, в Салехарде –3 и по одному в Ноябрьске и Губкинском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 38 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 17, столько же в Пуровском районе, в Надымском и Шурышкарском районах – по 2, в районе Ноябрьска и Губкинского – по одному.

В стационарах лечение проходят 660 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 12 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки выздоровели от коронавируса 42 человека (за весь период – 1904).

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 206 730 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 392 теста.