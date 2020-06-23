На Ямале мероприятия, посвященные юбилею Победы, пройдут 24 июня

Ямал вместе со всей страной будет отмечать 75-ую годовщину Великой Победы в самых разных форматах. В этом году Парады Победы пройдут только в городах-героях России и тех городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и армейских корпусов.

Тем не менее, каждый муниципалитет постарался, чтобы в этот день царила атмосфера праздника, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Мы отказались от массовых мероприятий, но постарались сделать так, чтобы каждый ямалец мог самыми разными способами выразить свое уважение и благодарность героям, показать сопричастность к событиям и самое главное – сказать, что мы помним и гордимся подвигом наших ветеранов, - сказала заместитель губернатора Татьяна Бучкова

Патриотические акции, флешмобы, квесты и выставки ждут ямальцев онлайн и оффлайн. При этом оговаривается, что во время мероприятий будут соблюдены все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, включая соблюдение социальной дистанции.

В городах и районах во дворах и на открытых площадках также пройдут концерты творческих коллективов. Будут исполнены популярные и всем известные песни военных лет, прочитаны стихи о войне и Победе. Жители Салехарда, Лабытнанги и Муравленко смогут посмотреть на уличных экранах трансляции Парада Победы в Москве.

Всероссийская акция «Звон Победы» начнется в полдень 24 июня после окончания Парада Победы в Москве. В течение минуты там будут звучать гудки транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта. Большинство ямальских муниципалитетов присоединится к акции – города Ноябрьск, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой, районы Тазовский, Ямальский и Приуральский.

На территории округа пройдут акции «#ПарадПобедителей», «Победный марш», флешмоб «Голубь мира».

Ямальцы присоединятся ко всероссийской акции «#ПарадПобедителей». 24 июня на специально оборудованных площадках в режиме «свободный микрофон» будут петь песни времен Великой Отечественной войны и о войне, читать стихи и прозу тех лет и современных авторов.

В парках городов появятся специальные зоны памяти, в которых каждый житель может разместить фигурку голубя – символа мира. Фигурку можно сделать дома, либо собрать на месте под руководством волонтеров.

Также в населенных пунктах прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ. Военные оркестры, оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные коллективы на открытых площадках в течение дня с 12 до 18 часов будут исполнять «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальную эскадрилью», «Авиамарш», «Марш советских танкистов» и другие композиции. #ПОБЕДНЫЙМАРШ зазвучит из городских громкоговорителей и из автомобилей. Фото и видео можно будет посмотреть в сети по хештегу.

В Новом Уренгое и Шурышкарском районе состоятся автопробеги. В газовой столице Ямала на дороги выйдет техника военных и послевоенных лет.

В Ямальском районе запланирован забег жителей села Яр-Сале. По выбранному маршруту участники пробегут дистанцию, завершив её со знаменем Победы в руках.

В некоторых населенных пунктах Ямала также будут организованы квесты «История Победы». В Салехарде на площади Победы пройдёт выставка, которая расскажет о вкладе Ямала и Салехарда в годы войны. Исторические квесты пройдут в Надыме и других муниципалитетах.

В Лабытнанги состоится открытие арт-объекта – рисунка в стиле граффити на фасаде дома по улице Гагарина, 40 с изображением ветерана войны Ивана Путилина. Новоуренгойский музей изобразительных искусств в социальных сетях организует открытие выставки «Подвиг Севастополя», а Шурышкарский районный музейный комплекс – виртуальную выставку «Этот День Победы. Хроника Шурышкарской истории».

В Муравленко в рамках межрегионального патриотического проекта «Знамя Победы» на знаковых сооружениях и зданиях будет установлена копия Знамени Победы. Одним из ярких мероприятий станет выступление авиационной пилотажной группы «Русь», которое пройдёт в Салехарде и Лабытнанги.