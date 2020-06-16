2020-06-16T21:49:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 июня 2020: регион готовится ко второй волне COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 июня 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 17 июня 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 17 июня 2020 года. На Ямале начали строительство двух инфекционных центров для лечения больных коронавирусом. Как пояснил глава региона Дмитрий Артюхов , учитывается возможный прогноз, что осенью ждет вторая волна заболеваемости, поэтому регион старается подготовиться заранее. Быстровозводимые здания появятся к осени этого года в Салехарде и Новом Уренгое.

Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом на Ямале 16 июня достигло 18 человек. В больнице Нового Уренгоя скончалась пенсионерка с подтвержденным диагнозом. 61-летнюю женщину госпитализировали 6 июня.

За сутки на Ямале подтверждено 93 новых случая заболевания. За весь период пандемии выявлено 3505 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1559 человек, сообщает оперштаб ЯНАО. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 73 новых случая – в подавляющем большинстве в Новом Уренгое.

Автор ямальского мультсериала «Как вирус корону нашел» Кристина Клочихина в 20121 году отправится в Китай со своим произведением. Ее работа вошла в число победителей национального этапа Международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19».

ИСТОЧНИК KP.RU

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