Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 июня 2020 года возросло до 3505

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 16 июня 2020 года. За сутки на Ямале подтверждено 93 новых случая заболевания. За весь период пандемии выявлено 3505 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1559 человек, сообщает оперштаб ЯНАО.

Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом на Ямале 16 июня достигло 18 человек. В больнице Нового Уренгоя скончалась пенсионерка с подтвержденным диагнозом.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 73 новых случая – в подавляющем большинстве в Новом Уренгое. Здесь выявлено 44 инфицированного. Человека. В остальных муниципалитетах единицы: в Надыме – 5, Муравленко –5, Ноябрьске – 4, Пурпе – 4, Салехарде – 3, Тарко-Сале – 2, Губкинском – 2 и по одному в Пангодах, Ягельном, п. Уренгой и Аксарке.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 20 новых случаев: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 18 и по одному случаю в Пуровском районе и в районе Ноябрьска.

В стационарах лечение проходят 538 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 10 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрирован 71 случай заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 67 заболевших госпитализированы. У 20 диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением выписаны 35 пациентов. В четырнадцати лабораториях Ямала провели 176 251 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 4 594 теста.