2020-06-09T21:40:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 10 июня 2020: жертвами болезни стали еще два человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 10 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 10 июня 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 июня 2020 года. Два пациента с подтвержденным диагнозом умерли, не справившись с вирусом.

В Новом Уренгое скончался 57-летний мужчина, заболевший в начале мая. В Ноябрьске врачи боролись за жизнь 60-летнего пациента. Оба обратились к врачам, когда состояние ухудшилось. Были госпитализированы с острой внебольничной двусторонней пневмонией. Пациент страдали хроническими заболеваниями. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время пандемии в регионе достигло 13.

За минувшие сутки подтверждено 56 новых случаев заболевания с клиническими проявлениями. За весь период в регионе выявлено 2833 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1475 человек.

Сообщение об ограничительных мероприятиях, которые продлятся в России до 1 января 2021 года, вызвало общественный резонанс. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко прокомментировала опубликованные на сайте ведомства санитарные правила по профилактике COVID-19. По ее словам, правила носят рекомендательный характер, решения будут приниматься в зависимости от эпидобстановки в каждом муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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