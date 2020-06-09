2020-06-09T11:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 9 июня 2020 года достигло 2833

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 9 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 9 июня 2020 года достигло 2833 Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 9 июня 2020 года достигло 2833 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 9 июня 2020 года. Два пациента с подтвержденным диагнозом умерли, не справившись с вирусом. Об этом сообщили в Оперштабе ЯНАО сегодня, 9 июня. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время пандемии в регионе достигло 13.

Как отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, в целом в населенных пунктах Ямала действующие очаги находятся под контролем, в новых проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Среди клинических форм COVID-19 преобладают ОРВИ легкой или средней степени.

За минувшие сутки подтверждено 56 новых случаев заболевания с клиническими проявлениями. За весь период в регионе выявлено 2833 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1475 человек. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером по-прежнему является Новый Уренгой, где зарегистрировано 19 заболевших. В губкинском – девять, по четыре в Салехарде и Тарко-Сале, по два в Пангодах и Ноябрьске, по одному – в Надыме и Тазовском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 14 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. На предприятиях в районе Нового Уренгоя – 12, в Надымском районе – 1, в Губкинском – 1. 25 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. В стационарах лечение проходят 412 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное.

9 пациентов находятся в тяжелом, 4 - в крайне тяжелом состоянии, 9 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 74 случая заболевания внебольничными пневмониями. У четверых на данный момент диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 150 753 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 757 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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