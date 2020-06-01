На Ямале плот с тремя детьми унесло течением, пока мать выпивала на берегу

День защиты детей на Ямале чуть было не ознаменовался трагедией. Два мальчишки и девочка вечером 31 мая решили покататься на плоту. Ветер уносил ребятишек все дальше от берега, а после они вовсе оказались в воде. Инцидент произошел в селе Яр-Сале. Около 23 часов диспетчер Ярсалинского поисково-спасательного подразделения принял сообщение о том, что на озере Сор на плотах катаются дети.

Ребят уносило ветром вдаль озера. Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

На место происшествия первым прибыл начальник поисково-спасательной группы Денис Разборский. Оказалось, детей здорово уносит ветром вдаль озера, плот уже в 150 метрах от берега. Плотом, кстати, оказался кусок пенопласта. Когда ребята оказались в воде, Разборский кинулся к детям со стороны протоки, воды ему было по колено, но она все же была ледяной.

На выручку им пришел спасатель Антон Пуйко: завел лодку к пострадавшим, их вытащили из воды и отправили в больницу.

– Двух мальчиков и девочку доставили в больницу для осмотра, на данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ярсалинские спасатели помогли "ямальским умкам" не замерзнуть в ледяной воде. Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

Также стало известно, что юные юнги – члены одной семьи, им от десяти до 15 лет. По данным полиции Ямала, мать мореплавателей в это время была пьяной. По данному факту проводится проверка. Женщине придётся нести ответственность «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».