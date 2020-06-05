2020-06-05T11:14:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 5 июня 2020 года достигло 2579

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 5 июня 2020 года достигло 2579 Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 5 июня 2020 года достигло 2579 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июня 2020 года. За весь период пандемии подтверждено 2579 случаев COVID-19, из них 45 – за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Выздоровели от коронавируса 1345 человек, из них 664 – выписаны из стационаров.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По-прежнему основная часть новых пациентов выявлена в Новом Уренгое (14). Также диагноз подтвердился у жителей Губкинского (11), Салехарда (4), Тазовского (3), Тарко-Сале (2), Ндыма (2) и Муравленко (1).

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 8 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. Семь из них на предприятиях в районе Нового Уренгоя и один в районе Ноябрьска.

В стационарах лечение проходят 347 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них удовлетворительное. Тем не менее, 10 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 34 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. В результате 6 тест подтвердил COVID-19.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 138 463 исследования на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 976 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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