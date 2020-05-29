Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 30 мая 2020: в Надыме наказали подростков, нарушивших режим повышенной готовности

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 мая 2020 года. Два пациента с коронавирусом скончались в ЯНАО за минувшие сутки. По сообщению оперштаба, пациенты проходили лечение в Новоуренгойской центральной городской больнице. Женщина 66 лет заболела в середине мая. Второй пациент – это мужчина 28 лет. Он был госпитализирован 24 мая с диагнозом двухсторонняя пневмония. Оба имели сопутствующие тяжелые хронические заболеавния.

К этому часу в регионе подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии подтвержден 2281 случай COVID-19. Выздоровели от коронавируса 898 человек.

В последнее время новые случаи заболевания чаще выявляются в населенных пунктах, ранее – на месторождения. Тесты подтвердили диагноз у 22 человек: по 6 - из нового Уренгоя и Салехарда, 4 новых случая коронавируса выявили в Надыме, 3 – в Ноябрьске и по одному – Пангодах, Губкинском, Харпе.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19. Все они выявлены на предприятия в районе Нового Уренгоя.

Заместитель главврача Таркосалинской центральной районной больницы Алексей Василенков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Пуровском районе.

Напомним, с 12 мая на базе ТЦРБ действует резервный госпиталь для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день там проходят лечение 44 пациента

В Надыме наказали подростков, нарушивших режим повышенной готовности. Напомним, он действует с 16 марта на территории Ямала. Их привлекли к административной ответственности.