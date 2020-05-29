Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 29 мая 2020 года достигло 2281

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 29 мая 2020 года. Два пациента с коронавирусом скончались в ЯНАО за минувшие сутки. Оба имели сопутствующие тяжелые хронические заболеавния. К этому часу в регионе подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии подтвержден 2281 случай COVID-19. Выздоровели от коронавируса 898 человек.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В последнее время новые случаи заболевания чаще выявляются в населенных пунктах, ранее – на месторождения. Тесты подтвердили диагноз у 22 человек: по 6 - из нового Уренгоя и Салехарда, 4 новых случая коронавируса выявили в Надыме, 3 – в Ноябрьске и по одному – Пангодах, Губкинском, Харпе.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19. Все они выявлены на предприятия в районе Нового Уренгоя.

В стационарах лечение проходят 360 пациентов с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. 10 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. За минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У 9 диагноз подтвердился COVID-19.