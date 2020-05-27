Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 28 мая 2020: у курильщиков COVID-19 протекает тяжелее

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 мая 2020 года. За последние сутки на Ямале подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО выявлено 2205 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 794 человека.

В населенных пунктах тесты подтвердили заболевание у 31 человека. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО - 23 новых.

В стационарах лечение проходят 411 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них - удовлетворительное. Однако 10 находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. ПО сообщение. Роспотребнадзора, курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.