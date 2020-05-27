Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 27 мая 2020 года достигло 2205

За последние сутки на Ямале подтверждено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО выявлено 2205 забоевших COVID-19, сообщает оперштаб ЯНАО.

В населенных пунктах тесты подтвердили заболевание у 31 человека. 10 из них - в Салехарде, 15 – в Новом Уренгое, 4 – в Тарко-Сале и 2 в Тазовском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19: Пуровский район – 6, предприятия в районе Нового Уренгоя – 5, Салехард – 3, предприятия в районе Ноябрьска – 3, Губкинский – 6.

В стационарах лечение проходят 411 пациентов с COVID-19. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное. При этом 10 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Выздоровели от коронавируса 794 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У 6 диагноз сопровождается COVID-19. В четырнадцати лабораториях Ямала провели 108 221 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3127 тестов.