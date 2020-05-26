«Газпром нефть» создала новые барьеры для защиты здоровья вахтовиков

Компания «Газпром нефть» создала в добывающих регионах более 100 буферных терминалов временной изоляции заступающего на вахту персонала. Пропускная способность терминалов (а обычно это комплекс помещений или целые здания) уже составляет свыше 20 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы удовлетворить все текущие потребности добывающих предприятий компании.

СДЕЛАНО 100 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ

Персонал во время изоляции проходит двойное тестирование на коронавирус, результаты которого направляются в 19 сертифицированных лабораторий. Во время нахождения в буферных терминалах сотрудники проходят обучение в онлайне и поддерживают физическую активность.

«Безопасность сотрудников всегда остается одним из наших ключевых приоритетов. Поэтому мы сразу стали разрабатывать барьеры для противодействия распространению вируса на активах «Газпром нефти», - отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев.

На первом этапе компания провела массовое тестирование работников добывающих предприятий компании и подрядных организаций для выявления случаев заражения. Всего было сделано свыше 100 тысяч тестов в 11 регионах России, а также на объектах «Газпром нефти» в Сербии и Ираке. Следующей задачей стало сдерживание вируса в процессе прибытия на вахты новых сотрудников.

«Для этого мы провели большую системную работу и за короткий срок организовали специальные буферные терминалы, которые стали еще одним барьером, препятствующим распространению COVID-19. Хотел бы выразить отдельную благодарность губернатору ЯНАО – Дмитрию Артюхову, губернатору Тюменской области – Александру Моору и губернатору ХМАО-Югры Наталье Комаровой за эффективное взаимодействие и поддержку наших инициатив. Мы ценим наше сотрудничество и сплоченность в борьбе с вирусной инфекцией», - сообщил Вадим Яковлев.

Сегодня на месторождения заезжают только сотрудники с отрицательными тестами.

Терминал больше похож на медицинское учреждение. Фото пресс-службы Газпром нефти

СМЕНЫ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

Для увеличения пропускной способности буферных терминалов были скорректированы графики перевахтовки персонала. В то же время, установлен оптимальный срок пребывания на вахте, который в настоящее время составляет от 60 до 90 дней.

Еще одним барьером для распространения инфекции стало формирование на ключевых нефтедобывающих объектах системы взаимозаменяемых смен. Специально сформированные команды «А» и «В» обеспечивают непрерывный производственный цикл, две группы передают смены дистанционно, не пересекаясь друг с другом, их внешние контакты минимизированы. При этом рабочие места регулярно проходят санобработку. Такой график применяется для работы не только сотрудников производственных объектов, но и для административно-управленческого персонала предприятий. Также предусмотрена возможная полная взаимозаменяемость команд в случае выявления заболевания у одного из сотрудников и помещения всей контактной группы на карантин.