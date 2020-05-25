2020-05-25T11:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 25 мая 2020 года составило 2092 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 25 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 25 мая 2020 года составило 2092 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 25 мая 2020 года составило 2092 человек Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 25 мая 2020 года. К этому часу подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 25 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО, за весь период в ЯНАО подтверждено 2092 случая COVID-19. У большинства пациентов бессимптомная форма инфекции. Практически не чувствуют себя больными 1483 человек. Выздоровели от коронавируса к этому времени 725 человек. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, очаги перенеслись с месторождений в населенные пункты. В городах и поселках ЯНАО подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Салехарде – 10, в Новом Уренгое – 9, в Губкинском – 2, Харпе –1, Муравленко – 5.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 11 новых случаев COVID-19. Все заболевшие выявлены в районе Нового Уренгоя.

В стационарах лечение проходят 426 пациентов с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции наблюдают еще 932 человека. За минувшую неделю зарегистрировано 252 новых случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У 111 диагноз сопровождался коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением за неделю 122 пациента. В четырнадцати лабораториях Ямала провели 101 569 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 1840 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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