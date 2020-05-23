2020-05-23T11:36:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 мая 2020: на месторождениях всего семь заболевших

Тенденция к перемещению очагов заболеваемости в города в округе сохраняется
Есен Абилькенов
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Тенденция к перемещению очагов заболеваемости в города в округе сохраняетсяТенденция к перемещению очагов заболеваемости в города в округе сохраняетсяФото: pixabay.com
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По состоянию на 23 мая 2020 года центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выписано с выздоровлением еще 307 человек. За весь период в ЯНАО подтверждено 2025 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 713 человек.

В целом 23 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 683 случаев (34%), выздоровел 201 человек. Основная доля заболевших приходится на Салехард (244) и Новый Уренгой (270). При этом в столице округа выздоровели 67 человек, новых заболевших оказалось трое. В Новом Уренгое выписано 46 человек, зафиксировано за последние сутки 17 новых случаев заболевания. Пять новых положительных диагнозов выявлено в Ноябрьске, четыре – в Тазовском. На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19. Всего на эти объекты приходится 1342 случая или 66%. Выздоровели 512.

ИСТОЧНИК KP.RU

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