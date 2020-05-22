Врачитожелюди: бизнесвумен и помощница депутата разделась в поддержку тульской медсестры

Помощница депутата и новоуренгойская предпринимательница Алина Гимальдинова выложила в своем Instagram эпатажное фото в поддержку медсестры из Тулы Надежды. Ямальская красавица опубликовала снимок в бикини и призывает последовать ее примеру.

Сейчас Надежда взяла отпуск. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Алина заявила, что нельзя травить медсестру, которая из-за жары облачилась в спортивный купальник и, надев прозрачный защитный костюм, работала с пациентами в таком виде.

– Считаю, что нельзя наказывать медработника в подобной ситуации, а в красивых фото в купальнике нет ничего плохого! Все мы люди – поддержите мои флешмоб, выкладывайте свое фото в купальнике с хэштегом #врачитожелюди, – предложила северянка.

В сторис Алина уже публикует первых отозвавшихся на призыв.

Флешмоб в Сети поддержали. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Отметим, что Алина Гимальдинова также является помощницей депутата законодательного собрания ЯНАО Ольги Василенко. В ее команде девушка постоянно участвует в благотворительных акциях. Например, три недели назад бригада ЛДПР отправилась к многодетным семьям с продуктовыми наборами и игрушками.

Алина вовсе не стесняется выкладывать откровенные фото в бикини и раздавать воздушные поцелуи своим подписчикам. Видимо по принципу – #помощникидепутататожелюди.

_alinagima_ Вот и отпуску конец, а кто не доставал меня, тот молодец

Напомним, фото тульской медсестры Надежды, на котором из-под защитного комбинезона просвечивает спортивный купальник, вызвал травлю девушки в соцсетях. Она даже стала героиней эротического комикса: ее нарисовала художница из Канады Marmalade Mum, которая известна своими эротическими персонажами.

Тульская медсестра стала героиней эротического комикса. Скриншот

Оригинальный снимок сделали пациенты. Надежда так оделась из-за того, что им не выдают пижамы, которые нужно носить под защитным костюмом. Но девушку уже сделали козлом отпущения. Сейчас она взяла отпуск.

Оригинальный снимок сделали пациенты. Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 мая, СМИ облетела информация о том, что тульскую медсестру поддержали в сложной ситуации и поблагодарили ее за труд министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, а также губернатор региона Алексей Дюмин.

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