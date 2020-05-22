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#Врачитожелюди: бизнесвумен и помощница депутата разделась в поддержку тульской медсестры

Жительница Нового Уренгоя Алина Гимальдинова запустила флэшмоб в поддержку затравленной медсестры из Тулы
Ирина Ромашкина
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Ямальская бизнесвумен запустила флешмоб в поддержку медсестры из Тулы. Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в InstagramЯмальская бизнесвумен запустила флешмоб в поддержку медсестры из Тулы. Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram
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Помощница депутата и новоуренгойская предпринимательница Алина Гимальдинова выложила в своем Instagram эпатажное фото в поддержку медсестры из Тулы Надежды. Ямальская красавица опубликовала снимок в бикини и призывает последовать ее примеру.

Сейчас Надежда взяла отпуск. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Сейчас Надежда взяла отпуск. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Алина заявила, что нельзя травить медсестру, которая из-за жары облачилась в спортивный купальник и, надев прозрачный защитный костюм, работала с пациентами в таком виде.

– Считаю, что нельзя наказывать медработника в подобной ситуации, а в красивых фото в купальнике нет ничего плохого! Все мы люди – поддержите мои флешмоб, выкладывайте свое фото в купальнике с хэштегом #врачитожелюди, – предложила северянка.

В сторис Алина уже публикует первых отозвавшихся на призыв.

Флешмоб в Сети поддержали. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Флешмоб в Сети поддержали. Фото: Фото: со страницы Алины Гимальдиновой в Instagram

Отметим, что Алина Гимальдинова также является помощницей депутата законодательного собрания ЯНАО Ольги Василенко. В ее команде девушка постоянно участвует в благотворительных акциях. Например, три недели назад бригада ЛДПР отправилась к многодетным семьям с продуктовыми наборами и игрушками.

Алина вовсе не стесняется выкладывать откровенные фото в бикини и раздавать воздушные поцелуи своим подписчикам. Видимо по принципу – #помощникидепутататожелюди.

_alinagima__alinagima_
Вот и отпуску конец, а кто не доставал меня, тот молодец
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Напомним, фото тульской медсестры Надежды, на котором из-под защитного комбинезона просвечивает спортивный купальник, вызвал травлю девушки в соцсетях. Она даже стала героиней эротического комикса: ее нарисовала художница из Канады Marmalade Mum, которая известна своими эротическими персонажами.

Тульская медсестра стала героиней эротического комикса. Скриншот

Тульская медсестра стала героиней эротического комикса. Скриншот

Оригинальный снимок сделали пациенты. Надежда так оделась из-за того, что им не выдают пижамы, которые нужно носить под защитным костюмом. Но девушку уже сделали козлом отпущения. Сейчас она взяла отпуск.

Оригинальный снимок сделали пациенты. Фото: из открытых источников

Оригинальный снимок сделали пациенты. Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 мая, СМИ облетела информация о том, что тульскую медсестру поддержали в сложной ситуации и поблагодарили ее за труд министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, а также губернатор региона Алексей Дюмин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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