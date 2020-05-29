2020-05-29T10:43:45+03:00
Экономика

На Ямале приступили к реализации планов Года дорог

Работы будут вестись на 400 километрах трасс
Анна Полякова
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На Ямале приступили к реализации планов Года дорог Фото: yanao.ruНа Ямале приступили к реализации планов Года дорог Фото: yanao.ru
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Сезон дорожных работ начался во всех муниципалитетах Ямала. В этом году, объявленном губернатором Годом дорог, регион приступает к обновлению и строительству 400 километров трасс, 70 км из которых – в городах и селах округа.

Этим летом в Салехарде отремонтируют восемь километров улично-дорожной сети, около пяти из них - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже приступили к ремонту региональной дороги «Объезд г. Салехарда».

- Жителей и гостей города просим быть внимательнее. На время проведения работ движение участками перекрывается по одной полосе, организуется реверсивное движение, - сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

В Новом Уренгое за лето обновят порядка шести километров дорог, не считая ямочного ремонта. Так, на участке протяженностью 1400 метров по улице Дружбы Народов до 20 июня полностью заменят изношенный слой покрытия.

В районе Коротчаево полностью асфальт заменят на улицах Приполярная, Юбилейная и Мира. Глобальная реконструкция пройдёт на Магистральной (участок ближе к аэропорту) и Таёжной улицах. На улице Подшибякина ремонт позволит избежать ежегодного подтопления.

В посёлке Тазовский запланирован капремонт участка дороги по улице Кирпичной, завершение работ на втором участке автомобильной дороги по Пристанской, а также текущий ремонт дорожной сети районного центра. Кроме того, проводятся проектно-изыскательные работы на ремонт дорог в Гыде, Находке и Антипаюте.

На ремонтируемом участке автомобильной дороги месторождение Заполярное – посёлок Тазовский работы ведутся в рамках утвержденного графика: расчищена откосная часть дороги протяженностью более 6 км, снят почвенный слой, произведена отсыпка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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