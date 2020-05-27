2020-05-27T12:55:58+03:00
Происшествия

«Ощутил ведро адреналина»: на Ямале под грузовиком обрушился мост

Чудом никто не пострадал [видео]
Анна Полякова
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На Ямале под грузовиком разломился пополам мост Фото: скрин видеоНа Ямале под грузовиком разломился пополам мост Фото: скрин видео
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На трассе Обская - Бованенково в Ямало-Ненецком АО обрушился деревянный мост, когда по нему пытался проехать грузовик. Реакции водителя автомобиля можно позавидовать. Он успел выскочить из кабины в момент обрушения, в результате чего ЧП обошлось без жертв. Тем не менее, грохот и масштаб разрушения – впечатлил очевидцев, которые признались, что натерпелись страху, ощутив «ведро адреналина».

Видеозапись происшествия попала в соцсети 27 мая. На кадрах видно, как мост под грузовиком с грохотом разломился пополам. Судя по видео, водитель знал, что идет на риск. Автор ролика, который снял происшествие, начал запись еще во время движения грузовика, встречая экстремала на противоположном берегу.

ЧП произошло на 52 километре технологической автодороги Обская-Бованенково. Это необслуживаемый деревянный мост. Рядом действует другая автомобильная дорога, по которой и ездит весь транспорт. Почему водитель решил проехать по заброшенному строению – не известно.

Администрация города Лабытнанги прокомментировала ситуацию, объяснив происшествие подмывом опоры моста паводковыми водами.

- В связи с обильным паводком на притрассовой дороге Обская - Паюта, на 52 км произошел подмыв опоры моста. Мост разрушен, движение временно запрещено, - сообщили власти города, сославшись на компанию «Газпромтранс».

На Ямале обрушился деревянный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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