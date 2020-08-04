Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 августа 2020: треть заболевших ямальцев - жители Ноябрьска

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 августа 2020 года. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19. В результате число заболевших достигло 11 431. Выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 89 среди постоянно проживающего населения, почти треть из которых - в Ноябрьске.

21 пациент из госпитализированых с COVID-19 – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 12 пациентов – на ИВЛ. За весь период пандемии на Ямале выздоровели 9004 человека, 404 – за минувшие сутки.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с коронавирусом. Вахту в Новом Уренгое несли 24 специалиста. Тюменские медики работали в инфекционных госпиталях с тяжёлыми пациентами, выполняли до 60 вызовов в день, консультировали новоуренгойских коллег. Они шли туда, где было сложнее всего, и никогда не отказывали ни в какой просьбе.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии. Речь идет о предприятиях общественного питания, частных детсадах и образовательных организациях, компаниях, оказывающих соцуслуги. В этом же списке учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений. Механизм выплат максимально упрощен.