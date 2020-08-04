2020-08-04T21:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 августа 2020: треть заболевших ямальцев - жители Ноябрьска

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 августа 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 августа 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 5 августа 2020 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 августа 2020 года. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19. В результате число заболевших достигло 11 431. Выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 89 среди постоянно проживающего населения, почти треть из которых - в Ноябрьске.

21 пациент из госпитализированых с COVID-19 – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 12 пациентов – на ИВЛ. За весь период пандемии на Ямале выздоровели 9004 человека, 404 – за минувшие сутки.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с коронавирусом. Вахту в Новом Уренгое несли 24 специалиста. Тюменские медики работали в инфекционных госпиталях с тяжёлыми пациентами, выполняли до 60 вызовов в день, консультировали новоуренгойских коллег. Они шли туда, где было сложнее всего, и никогда не отказывали ни в какой просьбе.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии. Речь идет о предприятиях общественного питания, частных детсадах и образовательных организациях, компаниях, оказывающих соцуслуги. В этом же списке учреждения спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга и развлечений. Механизм выплат максимально упрощен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Новоуренгойца, переехавшего на КамАЗе дорожного рабочего, ждет суд
На Ямале вводится новая мера поддержки предпринимателей в период пандемии
Детские лагеря Крыма откроются для ямальцев в августе
Житель Лабытнанги заплатил за несуществующий навигатор 12 тысяч рублей
В Салехарде на фасадах зданий появятся три новых мурала
В Пуровском районе провели рейд «Металл»
Глава Салехарда проверил готовность к открытию бассейна «Геолог»
Волонтёры проекта «Будущее Арктики» наводят порядок в тундре
В Лабытнанги пенсионера незаконно пытались лишить 1,6 млн рублей
Ямальские врачи поблагодарили тюменских коллег за помощь в борьбе с вирусом
Школьники из многодетных семей Ямала получат к 1 сентября выплаты
На Ямале пройдут конкурсы по озеленению дворов
Салехарды решают, куда перенести памятник жертвам политических репрессий
На Ямале ищут виновных в нефтеразливе на реке Нумги
Появились подробности смертельного ДТП под Пурпе
Лабытнангцы придумывают название памятнику байкерам