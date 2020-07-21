2020-07-21T22:26:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 июля 2020: четыре летальных исхода, предприниматели получат деньги на дезинфекцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 22 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 22 июля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 22 июля 2020 года. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 178 человек. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 9 656 случаев вируса.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Скончались еще четыре пациента с коронавирусом - три в Новом Уренгое и один в Пуровском районе. Самому молодому из них было 47 лет. Трое из пациентов старше 60-ти лет. Несмотря на усилия врачей спасти их не удалось.

За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В городах эпидпроцесс ещё развивается. 167 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за минувшие стуки в населенных пунктах ЯНАО.

Госпитализированы 907 пациентов с COVID-19. Из них 12– в тяжелом состоянии, 7 пациентов – на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Третью неделю на Ямале фиксируют положительную тенденцию - снижение количества заболевших внебольничными пневмониями в округе. Таких пациентов госпитализируют на специализированные койки, заполняемость которых некоторое время тоже снижается.

На Ямале предприниматели могут воспользоваться субсидией на приобретение дезинфицирующих средств и профилактику коронавирусной инфекции. Приём заявок продлится до 15 августа.

В Новом Уренгое проверили обработку домов от коронавируса. Одна из примет отсутствия уборки - пыль на почтовых ящиках. В городе, где выявляется больше всего больных, забраковали два обсерватора. Помещения не соответствовали требованиям Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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