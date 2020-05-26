2020-05-26T22:13:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 27 мая 2020: бессимптомная форма инфекции – у большинства заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 27 мая 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 27 мая 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 мая 2020 года. К этому часу подтверждено 59 новых случаев COVID-19, всего за период пандемии в ЯНАО зарегистрирован 2151 случай. Бессимптомная форма инфекции – у 69% заболевших. В населенных пунктах ЯНАО выявлено 44 новых заболевших. Больше всего из Нового Уренгоя – здесь тесты подтвердились у 26 пациентов.

На железнодорожной станции Пурпе Пуровского района приезжающих встречают сотрудники полиции и казачьей дружины. Прибывшие граждане в обязательном порядке должны пройти регистрацию в контрольно-пропускном пункте. Сотрудники местной администрации на каждого гостя заполняют анкету и проверяют температуру, после этоговыясняют, куда, зачем и откуда прибыли. Особое внимание уделяют вахтовикам.

Волонтеры акции #МыВместе прошли тестирование на коронавирус. Участие в исследовании принял 191 доброволец. В акции участвуют более 800 добровольцев. Проверку прошли те, которые контактируют непосредственно с жителями. Тесты показали отрицательный результат.

В Тарко-Сале Пуровского района выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это два семейных очага заболевания COVID-19. Все контактные оперативно изолированы и обследованы. Сейчас готовятся результаты тестов. Большинство их них уже готово, они не подтвердили заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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