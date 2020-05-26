Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 26 мая 2020 года увеличилось до 2151

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 26 мая 2020 года. К этому часу подтверждено 59 новых случаев COVID-19.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО заболевания коронавирусной инфекцией, всего за период пандемии в ЯНАО зарегистрирован 2151 случай. Бессимптомная форма инфекции – у 69% заболевших. В населенных пунктах ЯНАО выявлено 44 новых заболевших. Больше всего из Нового Уренгоя – здесь тесты подтвердились у 26 пациентов, в Салехарде – у 12, в Ноябрьске три новых случая инфицирования, в Губкинском – 2, в Пангодах – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19: на предприятия в районе Нового Уренгоя – 3, в Надымском районе – 9, в Салехарде – 3.

В стационарах лечение проходят 414 пациентов с COVID-19. Состояние большинства пациентов в - удовлетворительное. Однако 9 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 6 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Выздоровели от коронавируса 765 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У 4 диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 105 094 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3525 тестов, сообщает оперштаб ЯНАО.