Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 26 мая 2020: число летальных исходов в три раза меньше, чем по стране

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЯНАО на 26 мая 2020 года. Число заболевших коронавирусом в ЯНАО к этому часу составило 2092 человек. За сутки подтверждено 38 новых случаев. У большинства пациентов бессимптомная форма инфекции. Практически не чувствуют себя больными 1483 человек.

На Ямале число летальных исходов от коронавируса в три раза меньше, чем по стране. В оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции назвали факторы, послужившие причиной такой статистики.

За прошедшую неделю в абсолютном значении показатель заболеваемости в два раза ниже, чем на предыдущих двух неделях. По охвату населения региона тестированием Ямал продолжает лидировать среди регионов России.

В Новом Уренгое специальным дезинфицирующим раствором обработают детские площадки. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируснои инфекции, пояснили в администрации города.

На Ямале на этот год были запланированы летние смены с дневным пребыванием, однако ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы. Предварительно решено, что смены могут открыть с 29 июня.