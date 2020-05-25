2020-05-25T21:54:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 26 мая 2020: число летальных исходов в три раза меньше, чем по стране

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 26 мая 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 26 мая 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЯНАО на 26 мая 2020 года. Число заболевших коронавирусом в ЯНАО к этому часу составило 2092 человек. За сутки подтверждено 38 новых случаев. У большинства пациентов бессимптомная форма инфекции. Практически не чувствуют себя больными 1483 человек.

На Ямале число летальных исходов от коронавируса в три раза меньше, чем по стране. В оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции назвали факторы, послужившие причиной такой статистики.

За прошедшую неделю в абсолютном значении показатель заболеваемости в два раза ниже, чем на предыдущих двух неделях. По охвату населения региона тестированием Ямал продолжает лидировать среди регионов России.

В Новом Уренгое специальным дезинфицирующим раствором обработают детские площадки. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируснои инфекции, пояснили в администрации города.

На Ямале на этот год были запланированы летние смены с дневным пребыванием, однако ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы. Предварительно решено, что смены могут открыть с 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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