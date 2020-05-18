2020-05-18T17:39:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 мая 2020: рост случаев внебольничной пневмонии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 19 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 мая 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 19 мая 2020 Фото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 19 мая 2020 года достигло 1748 человек. За минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заболевания инфекцией. Выздоровели к этому времени 246 человек.

Госпитализировано к этому времени 378 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако девять пациентов находятся в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, десять - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой

На Ямале зарегистрировали резко возросшее число случаев внебольничной пневмонии. Эту тенденцию в регионе фиксируют уже вторую неделю, связана она, в том числе, с циркуляцией коронавируса в населенных пунктах Ямала, на месторождениях и на

Салехардские аптеки проверили на наличие масок. Дефицита со средством защиты в городе нет. Общественники посетили 6 аптек и 4 крупные торговые сети окружной столицы.

Выяснилось, что маски есть в наличии, они продаются по 35-40 рублей за штуку. Что касается, многоразовых защитных масок, то они в свободной продаже по 100 рублей. В этом убедили «народные контролеры» сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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