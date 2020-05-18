Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года достигло 1748 человек

За весь период пандемии в ЯНАО подтверждено 1748 случаев COVID-19, сообщили 18 мая в оперативном штабе ЯНАО. Выздоровели от коронавируса 246 человек. Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил за минувшие сутки 59 новых случаев заболевания инфекцией. В населенных пунктах ЯНАО выявлено 33 новых заболевших: в Салехарде – 8, в Новом Уренгое – 22 и в Муравленко – 3 человека.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19: Ямальский район – 7, Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 2 Предприятия в районе Нового Уренгоя – 13, Салехард – 4.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Госпитализировано к этому времени 378 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако девять пациентов находятся в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, десять - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечится 1117 заболевших.

За минувшую неделю в округе зарегистрировано 188 случаев внебольничных пневмоний. У 108 из них диагноз сопровождался коронавирусной инфекцией.