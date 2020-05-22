2020-05-22T15:23:32+03:00
Общество

На Ямале завершился учебный год для начальной школы

Остальные школьники продолжат учиться еще неделю, выпускники готовятся к последним звонкам
Анна Полякова
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На Ямале завершился учебный год для начальной школы Фото: yanao.ruНа Ямале завершился учебный год для начальной школы Фото: yanao.ru
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На Ямале около 8 тысяч учеников 22 мая попрощались с начальной школой. В младших классах школ провели последние в этом учебном году уроки в дистанционном режиме. Из-за эпидемиологической обстановки вчерашние четвероклашки выпускной отметили в режиме онлайн. Классные руководители подарили своим ученикам праздник в режиме, организовав презентации из архивных фотографий и видео.

Педагоги вспомнили, как четыре года назад встретили ребят на пороге школы, и теперь, повзрослевших, провожают в дальнейший путь знаний.

Как отметила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, ребята в целом освоили образовательную программу. Педагоги приготовили учебные материалы для того, чтобы в начале нового учебного года помочь школьникам справиться со всеми учебными затруднениями.

Остальные ученики продолжат учебу всю следующую неделю. Для них учебный год завершится 29 мая. А уже на следующий день, 30 мая, в большинстве муниципалитетов прозвенят последние звонки для учеников 9 и 11 классов.

В этом году традиционное для выпускников мероприятие пройдет онлайн. Ребята уже готовятся к необычному формату. Накануне прощания со школой они проведут «Неделю последнего звонка».

В соцсетях планируют организовать челленджи, фотофлешмобы. Педагоги готовят сценарии необычных последних звонков – это будут видеопоздравления и напутственные слова от глав муниципалитетов и руководителей управлений образования, директоров школ, родителей. Вручать аттестаты буду позже. Сделать это планируется до 15 июня

ИСТОЧНИК KP.RU

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