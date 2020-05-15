Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 мая 2020 года – 1548 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале 15 мая превысило полторы тысячи. За сутки в регионе еще у 115 человек подтвердили диагноз COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 1548 случаев вируса. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме – у 248 человек. Это 88% от всех заболевших. Выздоровели от коронавируса 220 человек.
Прирост заболевших в регионе произошел за счет работников месторождений и производственных объектов ЯНАО. Здесь подтверждено 94 новых случая заболевания COVID-19. Как и раньше, большинство из них – сотрудники предприятий в районе Нового Уренгоя, где новых заболевших 78 человек.
В населенных пунктах ЯНАО подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией: в Салехарде – 17, в Новом Уренгое – 3, в Ноябрьске – 1.
Фото: оперативный штаб ЯНАО
На госпитализации - 327 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них -удовлетворительное или средней тяжести. В данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 996 заболевших.
За минувшие сутки в ЯНАО снова отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, зарегистрирован 31 случай. У 7 человек заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией.
В четырнадцати лабораториях Ямала провели 74 583 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 536 тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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