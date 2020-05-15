2020-05-15T11:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 мая 2020 года – 1548 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 15 мая 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 мая 2020 года – 1548 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 15 мая 2020 года – 1548 человек Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале 15 мая превысило полторы тысячи. За сутки в регионе еще у 115 человек подтвердили диагноз COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 1548 случаев вируса. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме – у 248 человек. Это 88% от всех заболевших. Выздоровели от коронавируса 220 человек.

Прирост заболевших в регионе произошел за счет работников месторождений и производственных объектов ЯНАО. Здесь подтверждено 94 новых случая заболевания COVID-19. Как и раньше, большинство из них – сотрудники предприятий в районе Нового Уренгоя, где новых заболевших 78 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией: в Салехарде – 17, в Новом Уренгое – 3, в Ноябрьске – 1.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

На госпитализации - 327 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них -удовлетворительное или средней тяжести. В данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 996 заболевших.

За минувшие сутки в ЯНАО снова отмечается рост заболеваемости внебольничными пневмониями, зарегистрирован 31 случай. У 7 человек заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 74 583 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 536 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
В Ямальском колледже объявили карантин из-за вспышки коронавируса
На Ямале поэтапно снимаются ограничения на авиаперевозки в сезон отпусков
В Салехарде исправили ситуацию с затопленными дворами
Работодателям Ямала напомнили о правилах режима самоизоляции
На Ямале объявлен пожароопасный сезон
На Ямале летняя путина началась раньше обычного
В Тазовском районе пострадал пассажир перевернувшегося снегохода
Победители премии «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Площадь Ханымея украсят кашпо местного мастера
В Ноябрьске ночью сгорел двухэтажный дом
В Новом Уренгое проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде»
Погода на Ямале 15 мая: ожидается усиление ветра
Дмитрия Артюхова хвалят в социальных сетях
В Губкинском построят 15 современных детских площадок
Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое
В Новом Уренгое открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
На главную переправу Ямала вышли паромы
В Тарко-Сале директор больше четырех лет не платила подчиненному зарплату
На Ямале усилены меры по поддержке занятости
В Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенок