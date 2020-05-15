2020-05-15T21:07:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 мая 2020: прирост заболевших произошел за счет работников месторождений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 мая 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 16 мая 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 мая 2020 года. За сутки в регионе еще у 115 человек подтвердили диагноз COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 1548 случаев вируса. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме – у 248 человек. Это 88% от всех заболевших. Выздоровели от коронавируса 220 человек. Прирост заболевших в регионе произошел за счет работников месторождений и производственных объектов ЯНАО.

В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде из-за вспышки коронавирусной инфекции объявлен карантин, который будет действовать до 26 мая. У троих студентов 4 курса подтвержден диагноз. Двое студентов госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Один не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства.

На режим полной изоляции перевели 70 студентов и 13 сотрудников общежития. Проживающих в общежитии студентов расселили по одному в комнате.

В сентябре вакцина от коронавируса, вероятно, пройдет процедуру регистрации. Об этом сообщает Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ученые проводят доклинические исследования уже готовой лекарственной формы на 300 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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