Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 мая 2020: прирост заболевших произошел за счет работников месторождений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 16 мая 2020 года. За сутки в регионе еще у 115 человек подтвердили диагноз COVID-19. За весь период пандемии зарегистрировано 1548 случаев вируса. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме – у 248 человек. Это 88% от всех заболевших. Выздоровели от коронавируса 220 человек. Прирост заболевших в регионе произошел за счет работников месторождений и производственных объектов ЯНАО.

В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде из-за вспышки коронавирусной инфекции объявлен карантин, который будет действовать до 26 мая. У троих студентов 4 курса подтвержден диагноз. Двое студентов госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Один не проживает в общежитии, он изолирован по месту жительства.

На режим полной изоляции перевели 70 студентов и 13 сотрудников общежития. Проживающих в общежитии студентов расселили по одному в комнате.

В сентябре вакцина от коронавируса, вероятно, пройдет процедуру регистрации. Об этом сообщает Оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ученые проводят доклинические исследования уже готовой лекарственной формы на 300 добровольцах.