Жители Салехарда разоблачили мошенников, собирающих деньги для больной девочки

Жители Салехарда вывели мошенников, орудующих в соцсети, на чистую воду. Аферисты собирали деньги, сочинив историю о больной девочке. В социальной сети они опубликовали пост с душераздирающим рассказом о муках ребенка, подкрепили сообщение фотографиями и копиями свидетельства о рождении девочки, нуждающейся в помощи, и паспорта отца.

Речь идет о 400 тысячах рублей, которые якобы требуются на терапию. «У дочери Лизы – острый лимфообластный лейкоз», - пишет «мать» девочки.

Однако внимательные северяне, заподозрив обман, заметили странные несовпадения. Как же зовут все-таки малышку - Лиза, как пишет в обращении мама, или все-таки Настя, как указано в свидетельстве о рождении, фотография которого представлена для всеобщего обозрения? Вряд ли родная мама напутала с именами.

Однако, как оказалось, это не одно упущение заявителей. По данным того же свидетельства о рождении документ родителям выдали на месяц раньше, чем родилась девочка. Как такое может быть?

Жители Салехарда никогда не спутают Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий, а вот составители данной бумаги в географии оказались не сильны. Та же, между прочим, ошибка и в паспорте «отца». Причем родился он, судя по документам в Салехарде Ненецкого автономного округа, а получил паспорт уже в Салехарде ЯНАО. Кроме того, внимательные северяне заметили, что на двух страницах паспорта номер документа различен.

Группа «В Салехарде», которая опубликовала снимки странных документов, предупредила о мошенниках, орудующих в соцсети. Горожане пришли к выводу, что здесь слишком очевиден подлог, одновременно северян возмутил способ наживы. Между тем, салехардцы предположили, что после очередного обмана будет сложно поверить, что реальному ребёнку нужна помощь.