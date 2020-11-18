Руководитель Исполкома ОНФ поведал Путину о героизме врачей на Ямале

Медики дистанционно консультируют пациентов с ковидом Фото: pixabay.com

Общероссийский народный фронт предложил транслировать новый опыт при работе с пациентами, больными коронавирусом. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства в режиме видеоконференции рассказал о героизме врачей на Севере региона.

- На Ямале, врачи, которые болеют коронавирусом в легкой форме, - это 53 человека, дистанционно консультируют пациентов с ковидом. Это позволило разгрузить 20 врачей для работы в стационаре. Необходимо рекомендовать это всем регионам, - уточнил Кузнецов.

Тем не менее, президент РФ подчеркнул, что такой подход нельзя рекомендовать другим.

- Мы можем только восхищаться, но не можем побуждать. Это личный выбор каждого, - заметил Владимир Путин.

Также одна из основных проблем в период пандемии - это недостаток рабочих рук для приема заявок от граждан с подтверждённым диагнозом и в возрасте риска 65 +. Принимать заявки на доставку лекарств необходимо максимально оперативно. На Ямале, данную задачу решили, используя в работе волонтерского штаба местные МФЦ, через которые принимают звонки и обрабатывают заявки.

- Люди звонят специалистам, которым нужны лекарства, - резюмировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

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