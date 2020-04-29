Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 апреля 2020: нарушителей самоизоляции штрафуют

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 апреля 2020 года. За сутки В регионе выявили еще 22 новых случая заболевания COVID-19. При этом 17 человек переносят недуг бессимптомно, сообщает оперативный штаб ЯНАО. Всего к этому часу в округе зарегистрировано 409 заболевших. Выздоровел от коронавируса 101 человек.

Как и раньше, основная часть заболевших - вахтовики. Новых случаев - 16. Еще 6 новый случаев – жители Пангоды Надымского района. В этом населенном пункте до сих пор действует режим карантина.

В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили заболевшего COVID-19 врача. Доктор госпитализирован, заболевание проходит в легкой форме. В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

Жителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции. Пуровский районный суд рассмотрел дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении шести жителей города.

На Ямале незащищенным категориям тундровиков могут удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии коронавируса. Инициатива касается поддержки пенсионеров и семей с несовершеннолетними детьми, ведущих традиционный образ жизни.

В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов. Собственники квартир не должны оплачивать такие услуги. Всем управляющим компаниям Надымского района были выделены дополнительные средства для проведения противоэпидемиологических мероприятий.