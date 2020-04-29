Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 апреля 2020 года превысило 400 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 29 апреля 2020 года. За сутки выявили еще 22 новых случая заболевания COVID-19. При этом 17 человек переносят недуг бессимптомно.

Всего, по данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО, на 29 апреля в регионе зарегистрировано 409 заболевших. К этому часу выздоровел от коронавируса 101 человек.

Как и раньше, основная часть заболевших- вахтовики. Новых случаев - 16. Из них 15 - в Новом Уренгое, 1 – в Ямальском районе.

Еще 6 новых случаев – жители Пангоды Надымского района. В этом населенном пункте до сих пор действует режим карантина.

В стационарах лечение проходят 104 пациента. Состояние большинства врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести. Из госпитализированных в данный момент 8 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 203 заболевших.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 15 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Один из них сопровождается коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы.

Охват населения тестированием – один из самых высоких в стране. В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 38 041 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнено рекордное число – 2 865 тестов, сообщает оперативный штаб ЯНАО.