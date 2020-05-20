Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 мая 2020: два пациента с COVID-19 скончались, пассажирские перевозки скорректированы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 21 мая 2020 года. За минувшие сутки подтверждено еще 32 новых случая COVID-19. В результате в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 1838 заболевших. Выздоровели от коронавируса 282 человека.

В стационарах лечение проходят 399 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 10 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1150 заболевших.

Зарегистрировано 23 новых случая заболевания внебольничными пневмониями. У двоих диагноз сопровождается COVID-19. В Новом Уренгое скончались два пациента с внебольничными пневмониями, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.Ранее сообщалось, что на Ямале замечен рост случаев внебольничной пневмонии.

Речную навигацию на Ямале из-за коронавируса скорректировали. Продажа билетов на речной пассажирский транспорт из отдаленных посёлков Ямала откроется уже в конце мая. На дальних маршрутах предпочтение отдано авиатранспорту и быстроходным судам.

Регулярные вертолётные перевозки пассажиров на Ямале, которые были приостановлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, возобновляются. С 20 мая режим полетов восстанавливается и жители отдаленных посёлков смогут вернуться к привычному расписанию, билеты уже в продаже.